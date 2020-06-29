Смольный передаст часть полномочий по благоустройству районным администрациям

Комитет все равно будет контролировать реализацию благоустройства зеленых территорий, подведомственных районным администрациям. Фото: комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Комитет все равно будет контролировать реализацию благоустройства зеленых территорий, подведомственных районным администрациям. Фото: комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В понедельник, 29 июня, на онлайн-совещании правительства Северной столице поднимался вопрос о передаче ответственности за территорию зеленых насаждений районным администрациям.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что в прошлом году было благоустроено свыше 500 городских парков и общественных пространств. Кроме того, открыли свои двери для посетителей новые объекты. В 2020-м, несмотря на сложности, связанные с пандемией, город осуществил преобразование уже 12 масштабных общественных пространств.

Документ, согласно которому районные администрации получают право заниматься благоустройством и освещением зеленых зон, на заседании озвучил врио председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин. В частности, будет передано 36 «зеленых» объектов в десяти районах города. Причем местные жители смогут влиять на преобразования территорий. Отметим, что все проекты по-прежнему будут находиться на контроле ведомства.

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