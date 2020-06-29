Водителей Петербурга предупредили о новых ограничениях на дорогах

Из-за планируемых ремонтных работ, движение будет скорректировано в нескольких районах города.

Уже с завтрашнего дня, 30 июня, начнутся работы по прокладке газопровода. Ограничения будут действовать до 10 июля. Транспорт не сможет ездить по четной стороне набережной реки Фонтанки от Измайловского до Лермонтовского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С 1 июля по 10 августа в городе начнут реконструкцию наружного освещения. Из-за данных работ постепенно будет ограничиваться движение транспорта по Московскому проспекту от улицы Фрунзе до улицы Типанова.

Со 2 июля по 3 августа возобновляются работы, связанные с реконструкцией канализации. В связи с этим будет приостановлено движение транспорта по улице Даля от набережной реки Карповки до улицы профессора Попова. Предлагаемый маршрут объезда: улица Профессора Попова, Барочная улица.

Помимо этого, с 3 по 6 июля пройдут работы по реконструкции теплосети. Из-за них будет ограничено движение транспорта на перекрестке Токсовской улицы и бокового проезда улицы Руставели (сквозное движение по Токсовской улице будет закрыто).

Маршрут объезда: улица Руставели, проспект Просвещения, Гражданский проспект, Суздальский проспект.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонтные работы ограничат движение по Гражданскому проспекту до 12 сентября.