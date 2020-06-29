Путин подписал указ о начале военных сборов

Путин подписал указ о начале военных сборов
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В нем речь идет о военных, находящихся в запасе.

Сегодня, 29 июня, президент России Владимир Путин подписал документ, в котором говорится о начале военных сборов в 2020 году. Указ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно данным, представленной в документе, жители РФ, находящиеся в запасе, отправятся на военные сборы в 2020 году в Вооруженные Силы РФ, в войска национальной гвардии РФ, органы государственной охраны и в органы ФСБ.

Данный указ начал свое действие с момента подписания, 29 июня.

Правительству России и властям субъектов дано распоряжение, согласно которому они должны организовать все мероприятия по призыву должным образом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России отложат военный призыв для школьников. Когда состоится военный призыв для выпускников — неизвестно. Перенос связан с пандемией коронавирусной инфекции.

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