The Rolling Stones намерены запретить Трампу использовать их песни в своих политических целях

В случае, если песни так и будут продолжать играть на митингах, акциях и в различных кампаниях действующего президента США Дональда Трампа, группа пойдет в суд.

Юристы музыкального коллектива уже работают со сложившейся ситуацией — они обратились в BMI (организацию по защите прав).

Известно, что кампания Трампа поставлена в известность. Если в дальнейшем песни продолжат звучать, то это будет расцениваться как нарушение лицензионного соглашения. В таком случае, дело будут решать в судебном порядке.

Еще неделю назад на митинге в Талсе прозвучала песня «You Can’t Always Get What You Want».

В те же дни близкие скончавшегося музыканта Тома Петти публично заявили, что отказываются участвовать в кампании Дональда Трампа из-за использования песен в политических целях.

