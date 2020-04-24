The Rolling Stones посвятили долгожданный сингл коронавирусу

The Rolling Stones посвятили долгожданный сингл коронавирусу
Кадр из нового клипа The Rolling Stones

Культовая рок-группа The Rolling Stones выпустила первый за восемь лет сингл под названием Living in a Ghost Town. Музыканты решили посвятить сингл пандемии нового коронавируса.

Эта песня была написана еще в 2019 году, но доработали ее только сейчас, изменив слова под тему о коронавирусе. Итоговая версия записывалась во время самоизоляции. Опубликованный на Youtube-канале группы был снят на пустынных улицах Лондона.

Вокалист группы Мик Джаггер написал в своем твиттере, что текст песни связан с тем условиями, в которых сейчас находятся люди.

«Мы работали над ней в изоляции, называется «Living in a Ghost Town». Мы надеемся, что она вам понравится», —написал Джаггер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боб Дилан впервые за долгое время выпустил песню. Баллада повествует об убийстве президента США Джона Кеннеди.

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The Rolling Stones коронавирус музыка сингл
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