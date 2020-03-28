Боб Дилан впервые за долгое время выпустил песню

Американский музыкант Боб Дилан, который приобрел популярность в 1960-х годах, впервые за восемь лет выпустил песню. Баллада повествует об убийстве президента США Джона Кеннеди.

Как сообщает NME, певец поделился новой песней на своем Twitter-аккаунте, поблагодарив фанатов за «поддержку и преданность». Она написал, что эта песня была написана «некоторое время назад» и отметил, что она может показаться интересной слушателям.

Трек под названием A Murder Most Foul длится 17 минут. Композиция рассказывает об убийстве Джона Кеннеди и содержит отсылки в популярным в то время группам и фестивалю Вудсток.

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