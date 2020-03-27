Little Big снял карантинную версию клипа на песню «I’m ok»

Little Big снял карантинную версию клипа на песню &#171;I’m ok&#187;
Прусикин поделился клипом. Фото: Инстаграм

Группа продолжает радовать поклонников контентом, несмотря на коронавирус.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Новый клип выложил в свой Instagram-аккаунте основатель группы Little Big Илья Прусикин. В ролике показаны два человека, которые играют столовыми приборами по стаканам и бутылке с водой. Затем в кадре появляется артист, который демонстрирует градусник и повторяет, что с ним все хорошо.

Поклонники поблагодарили Прусикина за веселый ролик и отличное настроение. Напоминаем, что группа Little Big должна была поехать на «Евровидение» в мае, но коронавирус поменял все планы. Ожидается, что музыканты представят Россию в конкурсе в 2021 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Евровидение -2020» хотят перевести в режим онлайн. Исполнители и песни, прошедшие отбор на отмененный из-за коронавируса конкурс, по мнению организаторов, помогут «объединить и развлечь европейцев в эти нелегкие времена».

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