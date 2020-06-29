Мария Порошина рассказала, что потеряла ребенка в браке с Куценко

Несмотря на то, что у известной российской актрисы пятеро детей и счастливая семейная жизнь, мало кто знает, что в ее жизни сначала произошла страшная потеря.

Замужем за Гошей Куценко Мария Порошина была пять лет. Актриса смогла забеременеть, но потеряла ребенка. Случившееся Порошина переживала очень тяжело, но муж был рядом и поддерживал в непростые времена, заявляя, что их еще ждет хорошее будущее.

Уже через несколько лет в семье актеров родилась дочь Полина. Появление ребенка стало настоящей радостью для новоиспеченных родителей. Однако, семейное счастье продлилось недолго. Брак треснул по швам из-за измен Куценко. Порошина призналась, что даже не понимала, как дальше жить. Об этом она сообщила в эфире программы «Судьба человека».

Но, спустя время, Порошина и Куценко смогли наладить дружеские отношения. Актриса называет бывшего мужа своим ангелом-хранителем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гоша Куценко вступился за Ефремова и призвал не осуждать его.