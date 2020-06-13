Гоша Куценко вступился за Ефремова и призвал не осуждать его

Актер Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова. Он призвал не осуждать отечественного актера и выразил соболезнования семье погибшего водителя.

«Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой̆ человек перед богом имеет право на прощение. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя. Кто добивает тебя — бог им судья. Видимо, они дают себе право на это», — написал он на своей странице в Instagram.

Накануне актер Михаил Ефремов записал видеообращение. В ролике, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт», он обратился к семье погибшего и заявил, что готов оказать любую материальную им, если они согласятся ее принять. При этом актер подчеркнул, что он предлагает свою помощь не для того, чтобы откупиться, а чтобы попытаться искупить свою вину. Однако семья Захарова отказалась от предложенной актером материальной помощи и сочла извинения «слишком запоздалыми».

Напомним, 8 июня в Москве у Смоленской площади произошло серьезное ДТП. Там столкнулись Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada. По предварительным данным, машина актера выехала на встречную полосу с превышением скорости. В результате водитель фургона Сергей Захаров получил травмы и был госпитализирован. Он умер в больнице от потери крови. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него в крови нашли следы кокаина. Сейчас он находится под домашним арестом.

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