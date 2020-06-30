В Китае нашли новый свиной грипп, способный спровоцировать пандемию

Штамм был выявлен на основании 30 тыс. мазков из рыла свиней. Фото: pixabay.com

Штамм был выявлен на основании 30 тыс. мазков из рыла свиней. Фото: pixabay.com

Ученые в Китае выявили новый штамм свиного гриппа, который может представлять угрозу для людей и вызвать новую пандемию.

Как сообщает The Independent, китайские ученые, обнаружившие новый тип свиного гриппа, назвали его G4 EA H1N1. Штамм был выявлен на основании 30 тыс. мазков из рыла свиней, их собрали на бойнях, расположенные в разных провинциях страны. Ученые утверждают, что этот вирус является смесью птичьего гриппа H1N1, жертвами которого в 2009 году стали сотни тысяч человек по всему миру.

Исследование показало наличие болезни у свиней на фермах в десяти провинциях Китая. Кроме того, антитела к этому гриппу нашли в крови у 10% работников свиноводческих ферм. По мнению ученых, этот новый грипп способен «удивить» человечество.

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