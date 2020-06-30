Названа дата, когда дети вернутся в школу

Названа дата, когда дети вернутся в школу
Школы должны открыться в начале осени. Фото: pixabay.com

Все юные россияне отправятся в учебные заведения 1 сентября.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Он отметил, что новый учебный год начнется 1 сентября – все дети пойдут в школу и продолжат обучаться в обычном режиме. Кравцов убежден, что ребята уже соскучились по обычной жизни и хотят увидеть своих одноклассников, а преподаватели ждут возможности увидеться с учениками. При этом глава ведомства понимает, что придется усилить меры предосторожности в связи с непростой эпидемиологической обстановкой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова тоже придерживается мнения о том, что школьники вернуться за парты в начале осени. Она назвала нынешнюю ситуацию управляемой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьников будут отправлять на удаленку при вспышках простуды.

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Названа дата, когда дети вернутся в школу
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