Под Гатчиной рабочие откопали гранаты и скелеты солдат

Под Гатчиной рабочие откопали гранаты и скелеты солдат
Найденные в Буграх боеприпасы. Фото: ГУ Росгвардии

В Гатчинском районе Ленобласти в земле нашли боеприпасы и останки времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Ленобласти. Рабочие наткнулись на боеприпасы, останки и фрагменты военной амуниции при проведении земляных работ в деревне Бугры. Это произошло около восьми вечера в воскресенье, 28 июня. Обнаружившие находку сообщили об этом в правоохранительные органы.

На месте сотрудники ОМОН оцепили участок и разогнали людей. Взрывотехники осмотрели местность, где в результате обнаружили 20 осколочных наступательно-оборонительных гранат и три ручные противотанковые гранаты. Они лежали в земле со времен войны и сильно заржавели.

Боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили. А информацию об остальных находках передали представителям поискового движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе нашли три снаряда времен ВОВ.

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