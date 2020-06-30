На Энгельса нашли игорное заведение в одной из квартир

В результате возбуждено уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Как сообщили gazeta.spb.ru, сотрудники правоохранительных органов провели следственно-розыскные мероприятие, в результате которого обнаружили игорное заведение в квартире на проспекте Энгельса. Там стояло 35 игровых автоматов типа Gaminator, владельцами является группа лиц. В отношении предпринимателей возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге раскрыли сеть подпольных игорных клубов. Несколько петербуржцев в возрасте от 22 до 38 лет объединились в преступную группировку с целью организации и проведениях незаконных азартных игр на территории города.