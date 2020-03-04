В Петербурге раскрыли сеть подпольных игорных клубов

В Петербурге раскрыли сеть подпольных игорных клубов
Злоумышленники успели организовать 14 подпольных клубов. Фото: https://spb.sledcom.ru

Несколько петербуржцев в возрасте от 22 до 38 лет объединились в преступную группировку с целью организации и проведениях незаконных азартных игр на территории города.

Подпольные казино существовали почти два года, с ноября 2018 по март 2020 года. Преступники постарались раздобыть все необходимое оборудование, подобрали персонал для клубов и обеспечили охранную систему сети казино. Всем участникам рассылались сообщения о правилах игры, организаторы принимали ставки и распределяли между собой выручку — словом, обеспечивали весь необходимый для противозаконного игорного клуба функционал.

В результате правоохранители задержали 8 подозреваемых, отпущенных под подписку о невыезде. В ходе оперативно-следственных мероприятий были проведены обыски в 14 заведениях, принадлежащих преступникам. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за день мошенники похитили у петербургских пенсионеров почти миллион рублей.

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