Житель Петербурга обокрал ловушки с рыбой на озере Отрадное

Транспортные полицейские поймали жителя Ленобласти за кражей рыбы из чужих садков в акватории озера Отрадное.

Как сообщает УТ МВД о СЗФО, 27-летний петербуржец прогуливался на лодке по озеру, когда заметил в воде садки с форелью. Он решил присвоить их себе, но не осмотрелся по сторонам. В этот момент рядом с ним проплывали полицейские, которые не дали преступнику довести свой умысел до конца. Если бы не правоохранители, то добычей петербуржца могли стать 11 рыбин.

Мужчину задержали за кражу и возбудили против него уголовное дело по данному факту. Согласно законодательству, злоумышленник может отправиться в тюрьму на срок до двух лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в акваториях Петербурга и Ленобласти пресекли незаконную рыбалку. Житель города на Неве и двое ленинградцев, используя запрещенные орудия лова, поджидали добычу в местах нереста рыбы.