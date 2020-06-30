Ловля леща закончилась для трех рыбаков из Ленобласти уголовным делом

Первого поймали за незаконной рыбалкой в акватории Финского залива. Фото: УТ МВД по СЗФО

Первого поймали за незаконной рыбалкой в акватории Финского залива. Фото: УТ МВД по СЗФО

Правоохранители пресекли факты незаконного вылова леща в акваториях Финского залива и Ладожского озера в Ленинградской области.

Как сообщает УТ МВД по СЗФО, рыбаки ловили рыбу в местах нереста водных биоресурсов. Первого поймали за незаконной рыбалкой в акватории Финского залива. 42-летний мужчина успел выловить 5 лещей прежде чем его задержала полиция.

Вместе с тем, на Ладожском озере выявили двух рыбаков, 20 и 32 лет, которые ловили рыбу двумя острогами. Их добыча была покрупнее — 20 экземпляров промысловой рыбы лещ.

Действия браконьеров причинили ущерб на сумму 5 и 20 тысяч рублей соответственно. Открыто два уголовных дела по статье о незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов.

Согласно законодательству, мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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