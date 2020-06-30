Дорожный конфликт на Выборгском шоссе в Петербурге закончился стрельбой

В понедельник, 29 июня, вечером на Выборгском шоссе развернулась опасная драма: водители Opel и Range Rover не смогли разъехаться — дело завершилось стрельбой.

Информация о дорожном инциденте поступила от Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области. По предварительным данным правоохранительных органов, 36-летний водитель за рулем Opel Astra, намереваясь, вероятно, завершить конфликт, распылил в лицо оппоненту газовый баллончик.

Однако владелец внедорожника не остался в стороне: мужчина попросту достал травматический пистолет и расстрелял иномарку неприятеля. К счастью, участники инцидента остались целыми и невредимыми. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, разыскивается водитель Range Rover.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кольцевой автодороге (КАД) произошло ДТП, пострадал несовершеннолетний.