В ДТП на КАД пострадал несовершеннолетний

Также травмы получил водитель, который госпитализирован в тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня утром, 30 июня. Обо всем сначала рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», а затем подробностями поделились в УГИБДД ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Авария произошла на КАД перед съездом на Волхонском шоссе – там в половину 12 автомобиль въехал в силовое ограждение, после чего оказался на боку. Очевидцы писали, что видели лежащего на дороге водителя – предполагалось, что он получил травмы.

На место прибыли сотрудники спецслужб, которые выяснили, что травмированных двое – подросток и взрослый. Первый получил легкие травмы, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лихач, по чьей вине пострадал человек на ЗСД, предстанет перед судом.