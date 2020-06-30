В ДТП на КАД пострадал несовершеннолетний

В ДТП на КАД пострадал несовершеннолетний
Мужчина лежит на дороге. Фото: vk.com/spb_today

Также травмы получил водитель, который госпитализирован в тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня утром, 30 июня. Обо всем сначала рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», а затем подробностями поделились в УГИБДД ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Авария произошла на КАД перед съездом на Волхонском шоссе – там в половину 12 автомобиль въехал в силовое ограждение, после чего оказался на боку. Очевидцы писали, что видели лежащего на дороге водителя – предполагалось, что он получил травмы.

На место прибыли сотрудники спецслужб, которые выяснили, что травмированных двое – подросток и взрослый. Первый получил легкие травмы, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лихач, по чьей вине пострадал человек на ЗСД, предстанет перед судом.

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