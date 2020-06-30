Курс евро впервые с середины мая подскочил выше 80 рублей

Доллар, как и евро, вырос по отношению к рублю. Фото: pixabay.com

Доллар, как и евро, вырос по отношению к рублю. Фото: pixabay.com

Во вторник, 30 июня, во второй половине торгов на Московской бирже курс евро превысил отметку в 80 рублей — такое наблюдается в первые с середины мая.

В середине дня стоимость евро поднялась до 80,02 рублей, позже российская валюта немного укрепила свои позиции. В 17:33 евро немного уступил и завершил торги со стоимостью 79,93 рубля. Это на 1,27 рубля превышает уровень закрытия торгов в понедельник, 29 июня.

Отметим, что курс доллара также не остался в стороне и вырос по отношению к рублю. На закрытии торгов американская валюта стоила 71,27, поднявшись с начала сессии на 1,29 рубля. Отметим, что отечественная валюта ослабевает из-за падения цен на нефть. Сейчас Brent подешевела на 1,48%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России безработица увеличилась в 3,5 раза за последние два месяца.