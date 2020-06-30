Виктория Боня прокомментировала слова о том, что в 40 лет она выглядит на 50

Телеведущую упрекнули в злоупотреблении улучшающими фильтрами в социальной сети Instagram.

Виктория Боня решила ответить злопыхателям на мнение о том, что с помощью эффектов она пытается скрыть свои несовершенства.

Боня практикует гимнастику для лица, а также проводит уроки в Instagram. Во время прямого эфира один из пользователей сообщил, что девушка без фильтров выглядит на 50 лет.

В ответ на это Виктория Боня рассказала, что ей нравится ее внешность, и продемонстрировала себя в видео без эффектов, с убранными волосами и небольшим количеством макияжа. Боня обратилась к подписчикам и спросила, выглядит ли она на 50.

Телеведущая сообщила, что не стесняется своей внешности, а фильтры нужны ли для ровного и красивого лица. Подчеркнула девушка и то, что в жизни выглядит намного лучше, чем на видео.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Боня пожалела Собчак, которая сломала нос.