Боня пожалела Собчак, которая сломала нос

Боня пожалела Собчак, которая сломала нос
Боня отметила, что готова помочь Собчак. Фото: Instagram @victoriabonya

Ведущая отметила, что решила просить коллегу после их ссоры.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем ведущая и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала в своем видеообращении, опубликованном в Instagram-аккаунте. Она, узнав о сломанном носе Ксении Собчак, решила поддержать коллегу. Боня надеется, что телеведущая совсем скоро придет в себя и отметила, что больше не держит зла на обидчицу.

«Я люблю абсолютной любовью и друзей, и врагов»,

— объяснила Боня.

Ведущая не упустила возможности задеть Собчак – она отметила, что у той есть морщины, от которых нужно срочно избавляться. Боня готова записать телеведущую на свои курсы по омолаживанию лица. А пока посоветовала Собчак «целовать потолок».

При этом Боня подчеркнула, что находится в черном списке у Собчак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак сообщила, что упала и сломала нос. Журналистка поблагодарила врачей, которые не «сливали» информацию о её переломе и провели сложную операцию. Собчак добавила, что во время травмы её очень поддерживали муж и мама.

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