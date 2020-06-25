Собчак сообщила, что упала и сломала нос

Ксения Собчак рассказала об операции на нос. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак рассказала об операции на нос. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала об операции на нос. На днях она неудачно упала и получила перелом.

О травме Собчак сообщила в четверг, 25 июня. В instagram телеведущая опубликовала видео из больницы.

«К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться», — рассказала Собчак.

Журналистка поблагодарила врачей, которые не «сливали» информацию о её переломе и провели сложную операцию. Собчак добавила, что во время травмы её очень поддерживали муж и мама.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкий автопроизводитель Audi AG заявил о расторжении сотрудничества с Ксенией Собчак. Причиной этого стали обвинения телеведущей в расизме. Собчак, будучи участницей юмористического шоу CommentOut опубликовала спорный пост с хэштегом #BlackLivesMatter.