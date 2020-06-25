Audi прекратила сотрудничество с Ксенией Собчак после обвинений её в расизме

По словам Нойхольда, решение прекратить сотрудничество с телеведущей было принято до того, как она опубликовала свои неоднозначные посты, так как осуществлялся пересмотр программы рекламного партнерства Audi Russia. Фото: Baltphoto

По словам Нойхольда, решение прекратить сотрудничество с телеведущей было принято до того, как она опубликовала свои неоднозначные посты, так как осуществлялся пересмотр программы рекламного партнерства Audi Russia. Фото: Baltphoto

Немецкий автопроизводитель Audi AG заявил о расторжении соглашения о сотрудничестве с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак, которая на протяжении восьми лет являлась бессменным амбассадором бренда в России.

Не единственную, но значимую роль в произошедшем сыграли её недавние ироничные высказывания на просторах Instagram по отношению к акции #BlackLivesMatter и массовым протестам против полицейского произвола в Соединенных Штатах. О решении Audi AG сообщил представитель компании Вернер Нойхольд. Тем не менее, разорвать контракт с Ксенией были намерены до её неоднозначных действий в Сети, так как корпорация пересматривала работу Audi Russia.

Сама Собчак подчеркивает, что её высказывания направлены не против расизма, а против участников акций, оправдывающих сложившимся положением мародерство и вандализм. Кроме того, наиболее резонансный пост звезды, видео с черным квадратом, который сопровождает песня «Убили негра», был опубликован в рамках юмористического шоу Comment Out.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак намерена судиться с немецким изданием, обвинившем её в расизме.