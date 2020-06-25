Адвокат Ефремова рассказал, что актера не будут пожизненно лишать прав

Адвокат Ефремова рассказал, что актера не будут пожизненно лишать прав
Михаил Ефремов. Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в пьяном виде, рассказал о ходе расследования уголовного дела.

По словам правозащитника, Ефремова не станут лишать водительских прав пожизненно. Кроме того, он опроверг данные о якобы хроническом алкоголизме виновника аварии. Ранее это утверждал telegram-канал Mash. Пашаев заявил, что неизвестные распространяют заведомо ложную информацию, вероятно, желая привлечь к себе внимание и пользуясь громким делом.

Напомним, что 8 июня в Москве Михаил Ефремов, находясь нетрезвым за рулем, вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с другой машиной. В результате погиб уроженец Рязани Сергей Захаров.

Отметим, что gazeta.spb.ru сообщала о прохождении актером психиатрической экспертизы, которая подтвердила его вменяемость. Значит, надеяться на снисхождение правосудия ему не стоит.

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