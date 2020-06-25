Адвокат Ефремова рассказал, что актера не будут пожизненно лишать прав

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в пьяном виде, рассказал о ходе расследования уголовного дела.

По словам правозащитника, Ефремова не станут лишать водительских прав пожизненно. Кроме того, он опроверг данные о якобы хроническом алкоголизме виновника аварии. Ранее это утверждал telegram-канал Mash. Пашаев заявил, что неизвестные распространяют заведомо ложную информацию, вероятно, желая привлечь к себе внимание и пользуясь громким делом.

Напомним, что 8 июня в Москве Михаил Ефремов, находясь нетрезвым за рулем, вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с другой машиной. В результате погиб уроженец Рязани Сергей Захаров.

Отметим, что gazeta.spb.ru сообщала о прохождении актером психиатрической экспертизы, которая подтвердила его вменяемость. Значит, надеяться на снисхождение правосудия ему не стоит.