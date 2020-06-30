Мирославе Карпович начали отправлять угрозы из-за слухов о романе с Прилучным

Мирославе Карпович начали отправлять угрозы из-за слухов о романе с Прилучным
Мирослава Карпович. Фото: Instagram

Недавно Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце. В браке они пробыли 9 лет. Фанаты пары оказались очень огорчены их расставанием. Но некоторые из них начали позволять себе слишком многое.

Звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович заметили на прогулке в компании Прилучного. Сразу же возникли слухи, что между актерами завязался роман.

В результате, пользователи интернета, которых явно не впечатляет подобный союз, решили начать угрожать Карпович. Хейтеры желают девушке всевозможных бед и проблем, и даже угрожают расправой.

Сама актриса предпочла хранить молчание. На происходящее никакой реакции не последовало. Примечательно, что о личной жизни Карпович никогда ничего не было известно. Эту сторону своей жизни девушка предпочитает скрывать от посторонних глаз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала: СМИ: Прилучный закрутил роман с актрисой «Папиных дочек».

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