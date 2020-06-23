СМИ: Прилучный закрутил роман с актрисой «Папиных дочек»

В сети появились слухи о том, что актер Павел Прилучный завел роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Не так давно он развелся с супругой Агатой Муцениеце.

В браке с Муцениеце Прилучный был почти девять лет. Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Курятник», еще до развода он вступил в новые отношения.

Избранницей актера, по слухам, стала его коллега по спектаклю Мирослава Карпович. Широкому зрителю она известна по роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки». Актеров несколько раз видели вместе.

Прилучный и Карпович сообщения об их возможном романе пока не комментировали.

С Агатой Муцениеце актер развелся 15 июня. В браке у пары родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Бракоразводный процесс звездной четы сопровождался громкими скандалами. Муцениеце рассказала, что Прилучный поднимал на неё руку и злоупотреблял алкоголем.