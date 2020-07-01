Трамп злится на Китай из-за пандемии

Его отношение к стране с каждым днем хуже из-за того, что происходит в мире.

Об этом стало известно 1 июля. Обо всем президент США Дональд Трамп рассказал в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что «уродливая пандемия» с каждым днем распространяется по миру и нельзя не злиться в связи с этим на Китай. Трамп уверяет, что с каждым днем он чувствует все больше ненависти к государству, которое винит в появлении коронавируса. Президент США подчеркнул, что огромный урон был нанес в том числе штатам.

Напоминаем, что Дональд Трамп винит Пекин в том, что страна несвоевременно информировала мировое сообщество о вспышке инфекции. В Китае информацию опровергают, но споры не утихают который месяц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп считает, что США готовы к отмене ограничений.