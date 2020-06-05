Трамп считает, что США готовы к отмене ограничений

Он принял решение об открытии страны.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем президент США Дональд Трамп рассказал во время пресс-конференции в Белом доме. Он заявил, что Америка готова открыть границы и отменить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Политик не понимает, почему некоторые губернаторы продолжают беспокоиться и сохраняют меры предосторожности. Он также добавил, что Джорджия, Флорида и Южная Каролина уже сняли ограничения, там ситуация нормализовалась. В ближайшее время к ним примкнут Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Напоминаем, что только в Америке с начала пандемии выявили более 1,8 миллиона случаев заражения. Жертвами стали более 108 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые раскритиковали лекарство Трампа от коронавируса. Они считают противомалярийный препарат гидроксихлорохин бесполезным.