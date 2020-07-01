Китайский художник Чжан Хуань передаст Эрмитажу свою картину

Он предложил музею выбрать любую работу.

Об этом стало известно 1 июля. Обо всем китайский художник Чжан Хуань рассказал в своем интервью «Известиям». Он отметил, что его работы сейчас выставляются в «Эрмитаже», но их нельзя увидеть из-за пандемии коронавируса. Художник заявил, что впервые побывал в музее в мае 2019 года и назвал его «величайшим музеем мира». Чжан Хуань хочет, чтобы «Эрмитаж» выбрал одну из работ и включил ее в свою коллекцию.

Напоминаем, что открытие музея запланировано на середину июля или август, о чем говорил генеральный директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд Петербурга отказался рассматривать дело о хищениях в Эрмитаже. Проблемой стало отсутствие соглашения между прокурором и потерпевшей стороной.