На Наличной из-за сильного ветра сорвало плитку

На Наличной из-за сильного ветра сорвало плитку
Плитка чудом не упала никому на голову. Фото: Вконтакте

По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Живем на Васильевском | Васильевский остров». Вчерашняя погода преподнесла местным жителям не мало неприятных сюрпризов в виде потопа, летающих деревьев и заборов. На Наличной улице сильные порывы ветра заставили упасть с фасада одного из домов плитку. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Граждане отмечают, что экстренные службы на месте не видели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, когда в Петербург вернется солнечная погода. Дожди продлятся три дня, а 4 и 5 июля установится сухая погода. Спустя первую неделю месяца лето вновь станет комфортным для жителей города.

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