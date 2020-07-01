У Дворцового моста столкнулись легковушка и скутер

В результате никто серьезно не пострадал.

Все случилось этой ночью, 1 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла у Дворцового моста – там столкнулись легковой автомобиль и скутер.

По предварительным данным, машина проезжала на дополнительный зеленый сигнал светофора, когда врезалась в скутер. Свидетели уверяют, что никто не пострадал. На место прибыли спецслужбы, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красном Селе в аварии погибла пешеход. Все случилось в Красном Селе – там женщина переходила дорогу по «зебре», когда на нее наехал «Опель». В результате пешеход получила серьезные травмы и скончалась на месте.