В Петербурге похитителя иномарки поймали благодаря ДТП

Молодой парень угнал автомобиль стоимостью в 900 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В полицию обратился мужчина, который заявил, что его «Киа Рио» за 900 тысяч рублей пропал 30 июня. Машина была припаркована на улице 1-го Мая.

Спустя всего несколько часов поступила информация об аварии, участником которой стал разыскиваемый автомобиль. За рулем иномарки сидел парень 20 лет, который подозревается в похищении. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красном Селе в аварии погибла пешеход. В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы и скончалась на месте, так и не дождавшись помощи врачей.