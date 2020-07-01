В Петербурге похитителя иномарки поймали благодаря ДТП

В Петербурге похитителя иномарки поймали благодаря ДТП
Дорогой автомобиль нашелся. Фото: unsplash.com

Молодой парень угнал автомобиль стоимостью в 900 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В полицию обратился мужчина, который заявил, что его «Киа Рио» за 900 тысяч рублей пропал 30 июня. Машина была припаркована на улице 1-го Мая.

Спустя всего несколько часов поступила информация об аварии, участником которой стал разыскиваемый автомобиль. За рулем иномарки сидел парень 20 лет, который подозревается в похищении. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красном Селе в аварии погибла пешеход. В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы и скончалась на месте, так и не дождавшись помощи врачей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп машина похищение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Седова из-за ДТП образовалась пробка
Обстрелявшего и избившего машину на Выборгском водителя задержали
В Петербурге поймали юного петербуржца, угнавшего байк
У студента силой отняли телефон и деньги на Кушелевской
В Петербурге открылись участки для голосования по правкам в Конституцию
В Петербурге похитителя иномарки поймали благодаря ДТП
Люди, входящие в группу риска, первыми пройдут вакцинацию от коронавируса
В Славянке плавает мертвая рыба