Обстрелявшего и избившего машину на Выборгском водителя задержали

Обстрелявшего и избившего машину на Выборгском водителя задержали
Полиция задержала участника дорожного конфликта. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

После дорожного конфликта на Выборгском шоссе в Петербурге задержали водителя внедорожника. Им оказался 38-летний ранее судимый мужчина.

Конфликт произошел на Выборгском шоссе 29 июня. В ходе ссоры водитель Opel Astra применил газовый баллончик. В ответ на это мужчина, сидящий за рулем внедорожника, достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил по машине оппонента. Стрельба сопровождалась нецензурными ругательствами.

«После чего, в продолжение конфликта, злоумышленник нанес пистолетом один удар по лобовому стеклу автомобиля марки Opel Astra и несколько ударов по капоту», — напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемого задержали 30 июня. По месту жительства у него обнаружено другое оружие и патроны. Найденное направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Янино-1 задержали мужчину, который пнул чужую машину и угрожал её владельцу.

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