На Седова из-за ДТП образовалась пробка

На Седова из-за ДТП образовалась пробка
Никто серьезно не пострадал. Фото:"ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

Водители жалуются на затрудненное движение на перекрестке.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке улиц Седова и Ивановской. Одним из участников аварии является таксист. В результате образовался затор – автомобилисты жалуются на перекрытие части дороги.

О пострадавших пока ничего не говорится. По крайней мере, все остались живы. Сотрудники правоохранительных органов разберутся в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге похитителя иномарки поймали благодаря ДТП. Молодой парень угнал автомобиль стоимостью в 900 тысяч рублей.

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