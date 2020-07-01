В Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП с двумя фурами

Место ДТП. Фото: скриншот из группы в "ВКонтакте" "Неизданное | ДТП и ЧП".

Место ДТП. Фото: скриншот из группы в "ВКонтакте" "Неизданное | ДТП и ЧП".

В Ломоносовском районе в деревне Лопухинка произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя фурами. Об этом сообщается в группе «Неизданное | ДТП и ЧП».

По словам очевидцев, ДТП закончилось трагически, есть погибшие. Свидетели случившегося также отметили, в результате ДТП есть пострадавшие.

«Как произошло – непонятно, но похоже на лобовое»,- так описали ситуацию очевидцы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».