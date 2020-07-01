Марсово поле 1 июля закрыли для обработки от клещей

Марсово поле в Петербурге оградили лентами и закрыли для горожан. В администрации Центрального района пояснили, что обрабатывают территорию от клещей.

Жителям Петербурга советуют обходить Марсово поле стороной. Несмотря на это, некоторые из них проникают на территорию.

«Обработка зеленых насаждений от клещей — это обычная практика», — цитируют «Невские новости» представителя пресс-службы администрации Центрального района.

В администрации уточнили, что с начала весенне-летнего периода в Центральном районе Петербурга зарегистрировали около 160 случаев нападения клещей. Из-за ранней весны сейчас они достигли своего самого активного периода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге, по данным на 19 июня, от клещей пострадал 91 человек. Больше всего нападений зафиксировано в Курортном (26 человек), Пушкинском (16 человек), Красносельском и Приморском районах (по 11).