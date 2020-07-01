Водителей госпитализировали после ДТП с двумя фурами в Лопухинке

Место ДТП. Фото: скриншот из группы в "ВКонтакте" "Неизданное | ДТП и ЧП".

Место ДТП. Фото: скриншот из группы в "ВКонтакте" "Неизданное | ДТП и ЧП".

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием «Газели» и «КамАЗа». Фуры не поделили дорогу в деревне Лопухинка.

По предварительным данным, авария произошла около 13 часов 1 июля. Водитель «Газели» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом».

«В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» в тяжелом состоянии, водитель автомобиля «КамАЗ» в средней степени вреда здоровью», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

За рулем «Газели» находился мужчина 1984 года рождения, «КамАЗом» управлял мужчина 1983 года рождения. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы назвали ДТП в деревне Лопухинка смертельным. Они предположили, что один из участников аварии погиб.