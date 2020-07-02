Общественная палата Петербурга оценила проведения голосования по поправкам к Конституции

Общественная палата Петербурга оценила проведения голосования по поправкам к Конституции
Общественная палата Петербурга. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В среду, 1 июля, состоялся последний день общероссийского голосования.

Отметили в Общественной палате работу наблюдателей. Ведь формат голосования в течение недели оказался для всех в новинку. Его, председатель петербургской ОП Ирина Соколова, назвала «очень необычным». Всего на избирательных участках задействовали 15726 наблюдателей. Граждане контролировали, чтобы голосование проходило без нарушений, а также, чтобы оно было безопасным. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель ОП отметила неравнодушие молодежи. На голосовании в качестве наблюдателей было замечено большое количество молодых людей. Обычно наблюдатели являются людьми среднего возраста.

Соколова сообщила, что Петербург «был на высоте» во время проведения голосования, а непростая неделя завершилась достойно.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции продлилось 7 дней. Сделать свой выбор жители России могли с 25 июня по 1 июля. Такой формат был реализован для обеспечения безопасности граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦИК обработал 95,61% бюллетеней: за поправки 78,04% избирателей.

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