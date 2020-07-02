ЦИК обработал 95,61% бюллетеней: за поправки 78,04% избирателей

Голосование длилось в течение недели, с 25 июня по 1 июля, ввиду пандемии COVID-19. Фото: Baltphoto

Голосование длилось в течение недели, с 25 июня по 1 июля, ввиду пандемии COVID-19. Фото: Baltphoto

К двум часам ночи 2 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95,61% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ.

Согласно последним данным, 78,04% граждан России, из всех, кто принял участие в голосовании, поддерживают внесение изменений в действующую Конституцию страны, тогда как 21,15% высказались против поправок. Отметим, что, по словам руководителя ЦИК Эллы Памфиловой, окончательная явка в стране составила 65%.

На данный момент на территории России нет региона, где количество граждан, выступающих против поправок, превысило бы количество людей, поддерживающих их. В Петербурге, по итогам обработки 21,58% бюллетеней, проголосовали за поправки 80,92%, в Ленобласти — 61,61%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов оценил ход голосования в городе.