ВОЗ сообщила, что в 22 странах Ближнего Востока случился всплеск заболеваемости COVID-19

ВОЗ сообщила, что в 22 странах Ближнего Востока случился всплеск заболеваемости COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay

Если в одних странах ситуация с эпидемией постепенно приходит в норму, то жителям других стран лишь предстоит пережить ее пик.

Тревожные новости сообщил представитель ВОЗ на Ближнем Востоке Ахмед аль-Мандхари. На территории региона уже зафиксировано свыше миллиона случаев коронавирусной инфекции. Заболеваемость увеличилась в 22 странах. При этом статистика по смертности гласит, что 80% случаев гибели от болезни приходится на 5 стран: Египет, Иран, Пакистан и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает The Guardian.

Распространение болезни в июне достигло неутешительных цифр. Количество новых случаев за первый летний месяц численно превосходит всю статистику, которая ведется на протяжении 4 месяцев с момента обнаружения первого инфицированного больного.

Скачок заболеваемости может быть связан с увеличением проводимых тестов и с отменой ограничительных мер, введенных ранее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин заявил, что вторая волна коронавируса в Москве маловероятна.

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