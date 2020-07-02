Том Хэнкс пристыдил людей, не носящих средства защиты

Том Хэнкс пристыдил людей, не носящих средства защиты
Том Хэнкс с женой. Фото: instagram.com/tomhanks/

Американский актер сам переболел коронавирусной инфекцией и понимает всю серьезность пандемии.

Недавно прошла премьера нового фильма с участием актера под названием «Грейхаунд». Мероприятие организовали в режиме онлайн. На пресс-конференции Хэнкс решил высказаться про меры предосторожности, связанные с COVID-19. Актер лишний раз напомнил, как важно мыть руки и носить защитные маски. Хэнкс считает, что подобные вещи являются элементарными. Людям, которые пренебрегают ими должно быть стыдно. Об этом сообщает «Мир 24».

Напомним, сам Хэнкс заболел вместе со своей женой еще в марте. Заразился актер в Австралии, куда прилетел для съемок в новой кинокартине. К счастью, болезнь протекала без осложнений, а лечение прошло успешно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Том Хэнкс придумал название для вакцины от коронавируса из его крови.

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