За два дня ветер повалил 126 деревьев в Петербурге

За два дня ветер повалил 126 деревьев в Петербурге
Упавшее дерево на Каменном острове. Фото: комитет по благоустройству

Сильный ветер за два дня повредил 126 деревьев на территории Петербурга. Последствия непогоды устраняет комитет по благоустройству.

Наибольшее число деревьев пострадало в Красногвардейском районе. Ветер повалил 28 стволов. Следом расположились Калининский и Приморский районы — по 12 деревьев.

«В настоящий момент специалисты садово-паркового хозяйства проводят раскряжевку упавших деревьев, распил и вывоз древесных остатков», — сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Большинство деревьев планируется убрать к вечеру 2 апреля. Сады и скверы, которые были закрыты из-за опасности сильного ветра, снова открыты.

Комитет также зарегистрировал 19 сообщений о падении деревьев на проезжую часть. Все они убраны с дороги аварийными бригадами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ожидают дожди и грозы.

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