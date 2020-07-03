В Пулково в пятницу отменили более 20 рейсов

В петербургском аэропорту отметили более 20 рейсов. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, улететь сегодня не смогут 24 самолета.

В пятницу, 3 июля, отменены авиарейсы в Москву, Самару, Череповец, Минеральные Воды, Тюмень, Воронеж, Симферополь. Кроме того, из Пулково не вылетят самолеты в Родос, Анталью, Минск, Ираклион, Хельсинки, Ларнаку, Барселону, Пекин, Сиань, Алматы.

Причиной, по которым отменены вылеты самолетов, вероятно, стала угроза распространения коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту встретили вывозной рейс из немецкого Франкфурта-на-Майне. Прилетевшим гражданам РФ измерили температуру и взяли тест на выявление новой инфекции Covid-19.