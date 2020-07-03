Зидан прокомментировал сообщения о вероятном уходе Месси из «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси может уйти из «Барселоны».

«Я не знаю, что произойдет. Он в Ла Лиге, и мы хотим лучшего. Что произойдет, я не знаю», — сказал Зидан, сообщает Marca.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Месси решил приостановить переговоры о продлении контракта с клубом. Аргентинец недоволен постоянными конфликтами вокруг и внутри команды, а также информационными утечками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лионель Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Испании. Деньги он передал Народной партии Мадрида. Помимо этого, он вместе с другими футболистами «Барселоны» отказался от 70% зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.