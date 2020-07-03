В ОрВД объяснили, что самолеты над Ростовом пролетали на безопасном расстоянии друг от друга

Как отметили в госкорпорации, периодически возникают ложные срабатывания датчиков, однако в данном случае расхождение самолетов произошло на безопасном расстоянии. Фото: pixabay.com

Как отметили в госкорпорации, периодически возникают ложные срабатывания датчиков, однако в данном случае расхождение самолетов произошло на безопасном расстоянии. Фото: pixabay.com

В СМИ появилась информация об опасном сближении в небе над Ростовом-на-Дону самолетов S7 и Emirates, якобы причиной этого стала ошибка диспетчеров. В Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) эти данные назвали преувеличенными.

В четверг, 2 июля, телеграм-канал «112» опубликовал информацию о том, что в небе над Ростовом чудом смогли избежать столкновения два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и Emirates. Диспетчеры, как сказано в публикации, заметили опасную ситуацию, когда расстояние между воздушными суднами сократилось до 150 метров.

В пресс-службе ОрВД объяснили, что самолет Emirates пролетал в 300 км от Ростова, в то время как борт S7 совершал взлет, набирая высоту. В результате в Вoeing иностранной авиакомпании сработал датчик предупреждения столкновения самолетов. Тем не менее, подчеркнули в ведомстве, говорить о едва не случившемся столкновении — сильное преувеличение. Кроме того, диспетчеры оперативно предупредили пилотов S7 о необходимости скорректировать курс, добавили в ОрВД.

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