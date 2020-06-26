Пассажира задержали в Пулково за курение в самолете

Пассажира задержали в Пулково за курение в самолете
Пассажир закурил на борту самолета. Фото: unsplash.com

Транспортные полицейские задержали в аэропорту Пулково 29-летнего пассажира, жителя Республики Дагестан. Мужчину поймали за курением на борту самолета Москва — Петербург.

По предварительным данным, пассажир зашел в туалетную кабину во время полета и закурил сигарету с табаком.

«Данный факт на безопасность полета не повлиял», — уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково. Составлен административный протокол по статье о нарушении запрета на курение на отдельных территориях. Мужчине грозит штраф в размере до 1,5 тыс. рублей.

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