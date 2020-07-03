Объявлена дата открытия Эрмитажа

Посетить Государственный Эрмитаж в Петербург граждане смогут уже 15 июля.

Радостную новость для любителей культурного времяпрепровождения сообщили представители музея в его официальной группе в социальной сети «Вконтакте».

Однако, стоит отметить, что пока в городе эпидемиологическая ситуация остается непростой. Поэтому работа учреждения будет скорректирована, согласно всем предписаниям Роспотребнадзора.

Таким образом, попасть в сам музей петербуржцы и гости города смогут по электронным билетам. Провести в Эрмитаже можно будет лишь два часа.

Также, появятся несколько входов и выходов. А пройтись в музее можно будет лишь по установленным маршрутам.

Все присутствующие в музее, будь то работники или посетители, должны будут носить защитные маски и перчатки. Не забывать стоит и про социальную дистанцию в 1,5 метра.

В музее надеются, что подобные временные ограничения не останутся надолго — максимум до декабря. День Эрмитажа представителям музей хочется встретить уже без всех вышеперечисленных условий посещения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эрмитаж останется закрытым 6 июля, в отличие от других музеев Петербурга.