В Сертолово засняли очередную процессию танков на проезжей части

В Сертолово засняли очередную процессию танков на проезжей части
"Живёт в Сертолово, а про танковый полк не слышал", - удивляются автору видео участники группы. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Автомобилисты города Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области возмущены танками, проезжающими мимо с расположенного неподалеку полигона.

Военная техника занимает проезжую часть, мешая проезду легковых автомобилей. Очередной «парад» танков засняли на видео местные жители и поделились записью в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Автор публикации отмечает, что танки на дорогах — привычное явление в Сертолово.

На кадрах ролика можно увидеть, что танк тащит самоходку, её сопровождает машина, а замыкают процессию еще два танка. Комментаторы даже определили их модель — предположительно, это Т-72. Юзеры, тем не менее, не поддержали недовольство автомобилиста и отметили, что, раз рядом расположен полигон, сетовать на присутствие танков нелогично.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что со дна Малой Невы «выловили» снаряд времен ВОВ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
леонбласть сертолово танки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти заметили грибы
Суд Петербурга до конца лета отправил в СИЗО мужчину, ударившего ...
В Петербурге завершили ремонт трех улиц в Выборгском и Приморском районах
Возле «Меги Дыбенко» загорелось 300 «квадратов» мусора ...
Стало известно, из каких стран петербуржцы вернутся домой на следующей неделе
В Сертолово засняли очередную процессию танков на проезжей части
Суд вынес предупреждение Дому ребенка №6, где двое сотрудников умерли от COVID-19
Памфилова подтвердила легитимность голосование по поправкам. ЦИК ...