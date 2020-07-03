В Сертолово засняли очередную процессию танков на проезжей части

"Живёт в Сертолово, а про танковый полк не слышал", - удивляются автору видео участники группы. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

"Живёт в Сертолово, а про танковый полк не слышал", - удивляются автору видео участники группы. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Автомобилисты города Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области возмущены танками, проезжающими мимо с расположенного неподалеку полигона.

Военная техника занимает проезжую часть, мешая проезду легковых автомобилей. Очередной «парад» танков засняли на видео местные жители и поделились записью в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Автор публикации отмечает, что танки на дорогах — привычное явление в Сертолово.

На кадрах ролика можно увидеть, что танк тащит самоходку, её сопровождает машина, а замыкают процессию еще два танка. Комментаторы даже определили их модель — предположительно, это Т-72. Юзеры, тем не менее, не поддержали недовольство автомобилиста и отметили, что, раз рядом расположен полигон, сетовать на присутствие танков нелогично.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что со дна Малой Невы «выловили» снаряд времен ВОВ.