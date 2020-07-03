Стало известно, из каких стран петербуржцы вернутся домой на следующей неделе

Расписание вывозных рейсов появилось в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

Согласно появившимся данным, с 5 по 11 июля в Северную столицу прибудут 5 рейсов.

Уже 5 июля ожидается самолет из Китайского города Чэнду. Из Душанбе (Таджикистан) в город на Неве самолет отправится 9 июля. В пятницу, 10 июля вернуться домой туристы из Оша (Киргизия) и Ташкента (Узбекистан). Из Баку (Азербайджан) рейс в Петербург вылетит 11 июля.

Напомним, всех прибывших граждан России встречают сотрудники Роспотребнадзора. Каждому, вернувшемуся вывозным рейсом из другой страны туристу, выдается предписание о необходимости соблюдения 14-дневного карантина. У всех пассажиров проверяют самочувствие и берут анализ на коронавирусную инфекцию. Развозка реализуется на специальный автобусах в окружении экипажей ГИБДД.

В России международные авиаперелеты прекращены еще с 27 марта. Исключение составляют вывозные рейсы с туристами и важные для страны — гуманитарные или дипломатические.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росавиация предложила план по восстановлению международного авиасообщения.