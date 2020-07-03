Суд Петербурга до конца лета отправил в СИЗО мужчину, ударившего петербуржца шилом в сердце

Мужчина является подозреваемых в совершении преступления по части 3 статьи 30 — части 1 статьи 105 УК РФ.

Напомним, 1 июля мужчина ударил в парадной дома в Приморском районе местного жителя. Для своих действий Валерий Сорокин избрал колюще-режущий предмет, которым целился в сердце, для совершения убийства. Но закончить начатое Сорокину не удалось — пострадавший дал ему отпор. Позднее, раненого мужчину доставили в больницу с проникающим ранением сердечной мышцы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В тот же день нападавшего задержали. Уже 2 июля Сорокину предъявили обвинение. Вину подозреваемы признал и не стал противиться заключению под стражу. Решение о заключении под стражу до 31 августа 2020 вынес Приморский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что незнакомец ударил петербуржца шилом в сердце ради самоката.